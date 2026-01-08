লিভার ভালো রাখতে যা করবেন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ লিভার মানবদেহের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এটি শরীরের বিষাক্ত পদার্থ ছেঁকে ফেলা, হজমে সহায়তা করা, শক্তি সঞ্চয় ও প্রয়োজনীয় হরমোন ও এনজাইম তৈরি করার মতো বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে।
তবে অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও কিছু ক্ষতিকর অভ্যাসের কারণে বর্তমানে লিভারজনিত রোগের ঝুঁকি বাড়ছে। তাই সুস্থ জীবনযাপনের জন্য লিভার ভালো রাখা অত্যন্ত জরুরি।
লিভার সুস্থ রাখতে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন সুষম ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস। প্রতিদিনের খাবারে শাকসবজি, ফলমূল ও আঁশযুক্ত খাবার বেশি রাখতে হবে। সবুজ শাক, ব্রকলি, বাঁধাকপি, গাজর ও বিট লিভারের কার্যকারিতা উন্নত করতে সাহায্য করে। ফলের মধ্যে লেবু, কমলা, আপেল ও পেঁপে লিভার পরিষ্কার রাখতে সহায়ক। অতিরিক্ত তেল, ভাজাপোড়া, ফাস্টফুড ও প্রক্রিয়াজাত খাবার কম খাওয়া উচিত, কারণ এগুলো লিভারে চর্বি জমার ঝুঁকি বাড়ায়।
পর্যাপ্ত পানি পান লিভার ভালো রাখার একটি সহজ কিন্তু কার্যকর উপায়। পানি শরীর থেকে টক্সিন বের করে দিতে সাহায্য করে, ফলে লিভারের ওপর চাপ কমে। প্রতিদিন অন্তত ৮–১০ গ্লাস বিশুদ্ধ পানি পান করার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। সকালে কুসুম গরম পানি পান করলে হজমশক্তি বাড়ে এবং লিভার সক্রিয় থাকে বলে ধারণা করা হয়।
মদ্যপান লিভারের সবচেয়ে বড় শত্রু। অতিরিক্ত বা নিয়মিত অ্যালকোহল গ্রহণ লিভারে প্রদাহ, ফ্যাটি লিভার ও সিরোসিসের মতো মারাত্মক রোগের কারণ হতে পারে। তাই লিভার ভালো রাখতে অ্যালকোহল সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলাই সবচেয়ে নিরাপদ। একইভাবে ধূমপানও লিভারের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত করে, ফলে এই অভ্যাস ত্যাগ করা জরুরি।
নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম এবং ব্যায়াম লিভার সুস্থ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটা, হালকা দৌড় বা ব্যায়াম করলে শরীরের অতিরিক্ত চর্বি কমে এবং ফ্যাটি লিভারের ঝুঁকি হ্রাস পায়। পাশাপাশি ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে, যা লিভারের জন্য উপকারী।
ওষুধ গ্রহণের ক্ষেত্রেও সচেতন থাকা দরকার। প্রয়োজন ছাড়া ব্যথানাশক বা অন্যান্য ওষুধ দীর্ঘদিন সেবন লিভারের ক্ষতি করতে পারে। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ গ্রহণ করা উচিত নয়। এ ছাড়াও হেপাটাইটিস বি ও সি ভাইরাস থেকে লিভার রক্ষার জন্য টিকা গ্রহণ ও নিরাপদ জীবনযাপন গুরুত্বপূর্ণ।
স্বাস্থ্যকর খাবার, পর্যাপ্ত পানি পান, ক্ষতিকর অভ্যাস পরিহার এবং নিয়মিত ব্যায়ামের মাধ্যমে সহজেই লিভার সুস্থ রাখা সম্ভব। সচেতন জীবনযাপনই লিভারকে দীর্ঘদিন ভালো রাখার মূল চাবিকাঠি।
>>>>>>>>>>>>>>
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org