The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

স্বাস্থ্য কথা

ফুলকপির গুণাগুণ জেনে নিন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ফুলকপি আমাদের দৈনন্দিন রান্নার একটি জনপ্রিয় সবজি। স্বাদে হালকা এবং রঙে সুন্দর, তবে এর পুষ্টিগুণ ও স্বাস্থ্যগত উপকারিতা সত্যিই প্রশংসনীয়।

ফুলকপির গুণাগুণ জেনে নিন 1

স্বাস্থ্য সচেতন মানুষদের জন্য ফুলকপি একটি অপরিহার্য সবজি, কারণ এতে ভিটামিন, খনিজ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ উপাদান রয়েছে, যা শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

ফুলকপি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ। ভিটামিন সি ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। এটি শরীরকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে, ঠাণ্ডা-জ্বর কমায় এবং ত্বককে উজ্জ্বল রাখে। বিশেষ করে শীতকালে শিশুরা ও বৃদ্ধদের জন্য ফুলকপি অত্যন্ত উপকারী।

ফুলকপিতে প্রচুর ফাইবার থাকে। এটি হজম প্রক্রিয়া ভালো রাখতে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা কমায়। নিয়মিত ফুলকপি খেলে অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং পেটের সমস্যাগুলো দূর হয়। ফাইবার শরীরের অতিরিক্ত কোলেস্টেরল শোষণ কমিয়ে হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

তফুলকপি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ। এতে লিউটিন, বিটা ক্যারোটিন ও ভিটামিন কে আছে, যা শরীরের কোষগুলোকে ক্ষতিকর মুক্ত রেডিকেল থেকে রক্ষা করে। নিয়মিত ফুলকপি খেলে ক্যান্সারের ঝুঁকি কমতে পারে এবং বয়স বৃদ্ধির সাথে যুক্ত সমস্যাগুলো ধীরে আসে।

ফুলকপি হাড়ের জন্যও উপকারী। এতে ভিটামিন কে, ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস রয়েছে, যা হাড়কে শক্তিশালী রাখে এবং অস্টিওপোরোসিসের ঝুঁকি কমায়। গর্ভবতী মহিলাদেরও এই সবজি খাওয়া স্বাভাবিক ও সুস্থ গর্ভাবস্থার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

অতিরিক্ত ক্যালরি ছাড়াই ফুলকপি খাবারকে পুষ্টিকর এবং হালকা করে তোলে। এটি ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য একটি আদর্শ সবজি। সালাদ, সূপ বা ভাজা- যেকোনো রূপেই এটি সহজে খাওয়া যায়।

ফুলকপি শুধু রুচিশীলই নয়, বরং স্বাস্থ্য রক্ষার দিক থেকেও খুবই মূল্যবান। এটি নিয়মিত খাদ্য তালিকায় রাখলে শরীর সুস্থ, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং দীর্ঘমেয়াদে নানা রোগের ঝুঁকি কমে। তাই ফুলকপি খাওয়া আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসের অংশ হওয়া উচিত।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

টমেটো আমাদের কী কী উপকার করে

আপেল স্বাস্থ্যের জন্য কী কী উপকার করে

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
স্বাস্থ্য কথা

ফুলকপি স্বাস্থ্যের জন্য কী কী উপকার করে

স্বাস্থ্য কথা

কমলা লেবুর গুণাগুণ জেনে নিন

স্বাস্থ্য কথা

ভুট্টার বহুবিদ উপকারীতা জেনে নিন

স্বাস্থ্য কথা

ঢেড়ষ আমাদের শরীরের কী কী উপকার করে

স্বাস্থ্য কথা

মুড়ি স্বাস্থ্যের কী কী উপকার করে?

স্বাস্থ্য কথা

আশ্চর্য ক্ষমতাসম্পন্ন মাছের চোখ চিবিয়ে খেলে কী উপকার পাবেন?

Loading...
More Stories

লিভার ভালো রাখতে যা করবেন

শালগম শরীরের কী কী উপকার করে

পালং শাকের উপকারিতা জেনে নিন

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali