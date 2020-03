এবার পোষ্য কুকুর করোনায় আক্রান্ত!

আন্তর্জাতিক খবর এবার পোষ্য কুকুর করোনায় আক্রান্ত! একাধিকবার পরীক্ষার পর পোমারানিয়ান প্রজাতির এই পোষ্য কুকুরটির শরীরে গত শুক্রবার প্রথমবারের মতো করোনা ভাইরাসের হালকা উপস্থিতি পাওয়া গেছে

A woman pushes a stroller with two dogs wearing masks along a street in Shanghai on February 19, 2020. - The death toll from China's new coronavirus epidemic jumped past 2,000 on February 19 after 136 more people died, with the number of new cases falling for a second straight day, according to the National Health Commission. (Photo by NOEL CELIS / AFP) (Photo by NOEL CELIS/AFP via Getty Images)