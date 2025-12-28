The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

বিনোদন

মিডিয়া ছেড়ে কোরআন খতম দিয়ে বোরখায় আবৃত মডেল সিমরিন লুবাবা

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ যিনি এক সময় মিডিয়া পাড়ার পরিচিত ছিলেন তিনি এখন তার আগের পরিচয়ে আর থাকতে চান না। আর তাই মিডিয়া ছেড়ে কোরআন খতম দিয়ে বোরখায় আবৃত হলেন মডেল সিমরিন লুবাবা। আর প্রকাশ্যে আসবেন না তিনি।

মিডিয়া ছেড়ে কোরআন খতম দিয়ে বোরখায় আবৃত মডেল সিমরিন লুবাবা 1

এক সময় সোশ্যাল মিডিয়ার নিউজফিডে প্রায়ই ভেসে ওঠতো প্রয়াত মঞ্চ এবং টেলিভিশন অভিনেতা আব্দুল কাদেরের নাতনি সিমরিন লুবাবার ভিডিও। যেখানে তাকে নানা সময় নানা ধরনের মন্তব্য করতেও দেখা যেতো। যা তার বয়সের তুলনায় পরিপক্ক। নেটিজেনরাও তাই তাকে ডাকতেন ‘পাকনা লুবাবা’ নামেই।

তবে অনেকদিন ধরে শোবিজে নেই সিমরিন লুবাবা। জানা যায়, মিডিয়া ছেড়ে দিয়েছেন লুবাবা। এ ছাড়াও তাকে আর কখনওই মুখ খোলা অবস্থায় দেখা যাবে না, ইতিমধ্যেই নেকাবে মুখ ঢেকেছেন এই শিশুশিল্পী। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিছু প্রচারণার কাজ করলেও সেটিও নেকাবের সঙ্গেই করবেন বলে গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন লুবাবার মা জাহিদা ইসলাম জেমি।

গতকাল (২৭ ডিসেম্বর) দুপুরে গণমাধ্যমকে জেমি বলেছেন, ‘লুবাবার নিজের উপলব্ধি হয়েছে সে আর মিডিয়ায় কাজ করবে না। মুখও দেখাবে না, তাই নেকাব পরা শুরু করেছেন। এই অবস্থায় তো আর মিডিয়ায় কাজ করা যায় না। লুবাবা ধর্মীয় বই পড়ে পড়ে নিজে নিজে মনে করেছে সে জীবনধারায় পরিবর্তন আনবেন। তাই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।’

জেমি আরও বলেন যে, ‘লুবাবা ইতিমধ্যেই কোরআন খতম দিয়েছেন। বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় গ্রন্থ পড়ছে, হাদিস পড়ছে। এইসব পড়াশোনা করে তারমধ্যে এই পরিবর্তন চলে আসে। আগামী রমজানে সে ওমরাহ হজ পালন করতে মক্কায় যাবেন, এমন পরিকল্পনাও রয়েছে তার।’

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

জানেন কি?

২০২৫ সালে চলে যাওয়া বলিউডের কয়েকজন তারকা

ইউটিউবে বাংলা সিনেমার দুই গানে ১০০ কোটি ভিউয়ের মাইলফলক

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
বিনোদন

“সহিংস-অস্থির’ এই বাংলাদেশকে আমরা চিনতে চাই না: মিঠুন চক্রবর্তী

বিনোদন

‘হাওয়া’র পর এবার ‘রইদ’ও কী পর্দা কাঁপাবে?

বিনোদন

রোনালদোকে দেখা যাবে হলিউডের সিনেমায়?

বিনোদন

কনার নতুন গান ‘মেহেন্দি’তে নোরার নাচ

বিনোদন

দক্ষিণ ও বলিউড দুই ইন্ডাস্ট্রিতেই সমান সাফল্য শ্রদ্ধা দাসের

বিনোদন

‘উইকেড: ফর গুড’ শুধুমাত্র ছোটদের নয় বড়দের জন্যও

Loading...
More Stories

বলিউডের ১২ হাজার কোটির এই বছরের শীর্ষ ১০ সিনেমায় বক্স অফিস…

বছরের অন্যতম সেরা সিনেমা ‘ট্রেন ড্রিমস’

নতুন বছর সিনেমা ‘গোলাপ’ উপহার দিবেন পরীমণি

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali