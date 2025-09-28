The Dhaka Times
স্বাস্থ্য কথা

কেনো শাক-শব্জি বেশি করে খেতে হবে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ শাক-শব্জি মানবদেহের স্বাস্থ্য রক্ষায় অপরিহার্য। এগুলো শুধু রুচির জন্য নয়, বরং দেহের পুষ্টি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কেনো শাক-শব্জি বেশি করে খেতে হবে 1

শাক-শব্জিতে প্রাকৃতিকভাবে ভিটামিন, খনিজ, ফাইবার এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যা শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক।

শাক-শব্জি ভিটামিনের অন্যতম প্রধান উৎস। উদাহরণস্বরূপ, পুদিনা, ধনেপাতা ও পালং শাক ভিটামিন এ-এর সমৃদ্ধ উৎস, যা চোখের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এছাড়া, শসা, বেগুন ও লাল শাক ভিটামিন সি সরবরাহ করে, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং ত্বক সুস্থ রাখে।

শাক-শব্জিতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে, যা হজম শক্তি উন্নত করে এবং পেটের স্বাস্থ্য রক্ষা করে। নিয়মিত শাক-শব্জি খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য কমে এবং অন্ত্র সংক্রান্ত সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ফাইবার রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে, ফলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমে।

শাক-শব্জি হৃদরোগ প্রতিরোধেও কার্যকর। সবুজ শাক যেমন ব্রকলি, পালং শাক, লাউ ইত্যাদিতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফ্ল্যাভোনয়েড থাকে, যা হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং কোলেস্টেরল কমাতে সহায়ক। এছাড়া, শাক-শব্জিতে কম ক্যালোরি থাকার কারণে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহজ হয়।

শাক-শব্জি খাওয়া দেহে জৈবিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় বিভিন্ন রঙের শাক-শব্জি অন্তর্ভুক্ত করলে দেহের পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয় এবং দীর্ঘমেয়াদে সুস্থ জীবনযাপন সম্ভব হয়।

তাই, শাক-শব্জি শুধু পুষ্টির উৎস নয়, এটি স্বাস্থ্য রক্ষার অন্যতম হাতিয়ার। নিয়মিত শাক-শব্জি খাওয়া অভ্যাসে পরিণত করলে শরীর সুস্থ থাকে, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে ও দৈনন্দিন জীবনও সক্রিয় থাকা সম্ভব হয়।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

