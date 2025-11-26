The Dhaka Times
কমলা লেবু আমাদের শরীরে কী কী উপকার করে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ কমলা লেবু পৃথিবীর অন্যতম জনপ্রিয় এবং পুষ্টিকর ফল, যা শুধু স্বাদেই নয়, স্বাস্থ্যগুণেও সমৃদ্ধ। টক-মিষ্টি এই ফলটিতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, খনিজ এবং প্রাকৃতিক ফাইবার- যা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের কার্যকারিতা উন্নত করে।

বিশেষ করে শীতকালে কমলা লেবুর চাহিদা বাড়ে, কারণ এই সময় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এটি বিশেষ কার্যকর। নিয়মিত কমলা খেলে ত্বক, হৃদ্‌স্বাস্থ্য, হজমশক্তি এবং রোগ প্রতিরোধে বহু উপকার পাওয়া যায়।

কমলা লেবুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভিটামিন সি। একটি মাঝারি আকারের কমলায় দৈনিক প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি-এর প্রায় পুরো পরিমাণই পাওয়া যায়। ভিটামিন সি শরীরের প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এটি সর্দি-কাশি, ফ্লু, ভাইরাল জ্বরসহ নানা সংক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করে। পাশাপাশি শরীরের ক্ষত সারাতে এবং কোষকে ক্ষতিকর ফ্রি র‍্যাডিক্যালের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতেও ভিটামিন সি কার্যকর।

কমলার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হৃদ্‌স্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ। এতে থাকা ফ্ল্যাভোনয়েড এবং পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং রক্তনালিকে নমনীয় রাখে। গবেষণায় দেখা যায়, নিয়মিত কমলা খাওয়া রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল (LDL) কমাতে এবং ভালো কোলেস্টেরল (HDL) বাড়াতে সাহায্য করে। এর ফলে হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং ধমনির ব্লক হওয়ার ঝুঁকি কমে।

কমলা হজমশক্তি বাড়াতে খুব উপকারী। এতে থাকা প্রাকৃতিক ফাইবার অন্ত্রের কার্যকারিতা ঠিক রাখে, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করে এবং খাবার সহজে হজম হতে সাহায্য করে। সকালে বা খাবারের পর একটি কমলা খেলে পেটে আরাম থাকে এবং হজম প্রক্রিয়া সক্রিয় হয়। যাদের গ্যাস, অম্বল বা হালকা হজমের সমস্যা রয়েছে তারা নিয়মিত কমলা খেলে উপকার পাবেন।

কমলা ত্বক-স্বাস্থ্যের জন্যও দারুণ উপকারী। ভিটামিন সি ত্বকের কোলাজেন উৎপাদন বাড়ায়, ফলে ত্বক থাকে উজ্জ্বল, টানটান ও তরতাজা। কমলার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বকের দাগ-ছোপ এবং বার্ধক্যের লক্ষণ কমায়। এজন্যই কমলার খোসার গুঁড়া অনেক সময়ে প্রাকৃতিক ফেসপ্যাক হিসেবে ব্যবহৃত হয়- যা ত্বককে পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে।

এ ছাড়াও কমলা শরীরে শক্তি বাড়ায় কারণ এতে রয়েছে প্রাকৃতিক চিনি, যা শরীরকে তাৎক্ষণিক শক্তি দেয় কিন্তু ক্ষতিকর নয়। কমলার পানি শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে এবং গরমের সময় পানিশূন্যতা প্রতিরোধ করে। ডায়াবেটিস রোগীরাও সীমিত পরিমাণে কমলা খেতে পারেন, কারণ এতে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম এবং ফাইবার বেশি।

কমলা লেবু একটি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত ফল, যা নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রাখলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থেকে শুরু করে হৃদ্‌স্বাস্থ্য এবং ত্বক- সবকিছুই ভালো থাকে। সহজলভ্য এবং সুস্বাদু এই ফলটি তাই প্রতিদিনের স্বাস্থ্যচর্চায় অনায়াসে যুক্ত করা যায়।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

ঢেড়ষ আমাদের শরীরের কী কী উপকার করে

লবঙ্গ চিবালে কী কী উপকার পাওয়া যাবে?

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

